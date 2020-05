Stiri pe aceeasi tema

- America de Sud este ''un nou epicentru'' al pandemiei de coronavirus, cu o situatie deosebit de alarmanta in Brazilia, a apreciat vineri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit Agerpres, care citeaza AFP.

- America de Sud a devenit noul epicentru al pandemiei de COVID-19, afirma un inalt responsabil al Organizației Mondiale a Sanatații, care semnaleaza o situație alarmanta in Brazilia, unde numarul de imbolnaviri a trecut de 310.000 și cel al deceselor de 20.000, cu un record negru de aproape 1.200 de…

- Cu peste 250.000 de cazuri confirmate, Brazilia a devenit al treilea cel mai afectat stat din lume, iar numarul infectarilor cu noul coronavirus a inregistrat o creștere semnificativa in America de Sud.

- Specialiștii in domeniul sanatații se tem ca se formeaza un nou epicentru al pandemiei de coronavirus. O explozie de noi de cazuri COVID-19 a fost depistata in tari din America Latina, numarul de decese din cauza acestui virus dublandu-se la fiecare doua saptamani in Brazilia, Mexic si Peru

- Primarul din Sao Paulo, cel mai mare oras din Brazilia, a declarat ca sistemul de sanatate este in pragul colapsului, din caza cresterii cererilor de paturi de spital pentru pacientii cu COVID-19. Primarul din Sao Paulo, Bruno Covas, a spus ca spitalele din oras au atins 90% din capacitate si ca in…

- Cazurile confirmate de Covid-19 in Brazilia au depașit totalul in Italia și cresc in Mexic și Peru, in timp ce America Latina se lupta sa izoleze focarul de coronavirus in creștere rapida. Brazilia a anunțat sambata aproape 15.000 de noi infecții, ducand totalul la peste 230.000, cea de-a patra cea…

- Ritmul epidemiei este accelerat in SUA, care se apropie de 69.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirs si a depasit pragul de 1.000 de decese. Marile spitale ale unora din cele mai afectate state americane iau deja in considerare proceduri modificate si masuri de urgenta menite sa prioritizeze…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) constata o 'foarte mare accelerare' a numarului de infectari cu noul coronavirus in Statele Unite, care au potentialul de a deveni noul epicentru al pandemiei, a indicat marti purtatoarea de cuvant a organizatiei, Margaret Harris, transmite Reuters, potrivit…