Reducerea ritmului activitatilor economice in zona euro probabil s-a accentuat la inceputul trimestrului al treilea din 2023, in contextul in care o evaluare din mediul de afaceri sugereaza restrangerea economiei, informeaza cotidianul Financial Times, scrie Mediafax.

Indexul managerilor privind achizitiile (HCOB PMI), o evaluare privind activitatile companiilor din zona euro, a atins cel mai redus nivel din ultimele opt luni, dupa scaderi accentuate inregistrate in iulie in sectoarele serviciilor si productiei.

CITESTE SIar putea redeveni un ținut verde: studiile care susțin…