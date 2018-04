Stiri pe aceeasi tema

- Baba Vanga, cunoscuta sub numele de Nostradamus din Balcani, a facut, de-a lungul timpului, numeroase predicții despre Al Treilea Razboi Mondial. In contextul in care Statele Unite ale Americii, Marea Britanie și Franța au atacat Siria, dupa atacul chimic de la Douma, unele voci vorbesc de…

- SUA si Marea Britanie acuza o grupare de hackeri sustinuta de Rusia de spionaj cibernetic. Cele doua tari au emis o alerta comuna, in care sustin ca Moscova a sprijinit un grup de hackeri intr-un atac cibernetic asupra infrastructurii unor agentii si guverne din intreaga lume, relateaza Reuters. Statele…

- Numarul bancherilor din UE care castiga cel putin un milion de euro a scazut in anul 2016, dupa ce introducerea unor limite cu privire la bonusurile ce pot fi platite angajatilor din sectorul financiar. Limitele impuse au dus la modificarea sistemului de recompensare printr-un accent mai mare pe…

- Romania a inregistrat cea mai mare scadere din Europa la asteptarile privind veniturile, in timp ce in tarile din restul continentului au crescut usor intre septembrie si decembrie 2017. Asteptari mai mari privind cresterea salariilor s-au inregistrat in Austria si Slovenia.

- Yildiz Holding, proprietarul unor companii precum Godiva Chocolates din Belgia si United Biscuits din Marea Britanie, a cerut bancilor turcesti un imprumut record de 6-7 miliarde de dolari citand dificultati cu structura de finantare existenta, care impune rambursari lunare in unele cazuri mai mari…

- Anul trecut, ratele de crestere pentru zona euro si pentru UE au depasit estimarile, continuandu-se tranzitia de la redresarea economica la expansiune. CE estimeaza ca economiile din zona euro si din UE au inregistrat un avans de 2,4% in 2017, cel mai rapid ritm de crestere din ultimul deceniu.…

- Berarii germani au vandut mai putina bere in 2017, comparativ cu 2016, din cauza declinului exporturilor, arata datele publicate de Oficiul federal de Statistica (Destatis), transmit DPA, Bloomberg si Xinhua, scrie agerpres.ro.

- Europa emergenta a depasit, anul trecut, nivelul de 2.000 de contracte de fuziuni si achizitii, iar China a devenit cel mai mare investitor strain din regiune. China a crescut valoarea investitiilor sale in regiune cu 78% pana la 7,7 miliarde de euro, dupa un avans de 96% in 2016. Statele…