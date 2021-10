Stiri pe aceeasi tema

- Romanii sunt cei mai supuși riscului de saracie din UE, arata un studiu Foto: captura video. Românii sunt cei mai supuși riscului de saracie și excluziune sociala din întreaga Uniunea Europeana. Potrivit unor date ale Eurostat, care se refera la situația de anul trecut,…

- O mamica, profesoara la Liceul Tehnologic Astra din Pitești, ne cere ajutorul pentru copilul ei. Ștefan a fost diagnosticat cu Sindrom West și pentru a putea merge, copilul trebuie sa faca o operație costisitoare. POVESTEA TRANDAFIRULUI: ”8 decembrie 2009. Medicul care a urmarit sarcina nu a venit la…

- Numarul americanilor care au depus saptamana trecuta cereri pentru alocatii de somaj a inregistrat cea mai semnificativa scadere din ultimele trei luni, pe fondul redresarii pietei fortei de munca in urma pandemiei de coronavirus (Covid-19), transmite Reuters. Departamentul Muncii din SUA…

- „Plec in primul rand de la ideea ca una dintre problemele mari din economia romaneasca este tocmai raportul fiscalitatii fata de PIB-ul tarii. In Romania marcam cel mai mic nivel de venituri in bugetul tarii raportat la PIB, din Uniunea Europeana. La noi nivelul veniturilor in PIB este sub 30%, sub…

- In Romania painea s-a scumpit continuu de la inceputul crizei sanitare. Cu toate acestea, prețurile raman cele mai mici din Uniunea Europeana, arata statisticile oficiale. In schimb, la noi consumul de paine e mai mare ca in alte state.

- Lucrarile de constructii au inregistrat au inregistrat un avans de 2,8% in zona euro si de 3,5% in Uniunea Europeana, in iunie, comparativ cu comparativ cu perioada similara din 2020, cele mai semnificative cresteri fiind in Ungaria (27,7%), Romania (10,2%) si Austria (10%), arata datele publicate miercuri…

- Ritmul de vaccinare este in continua scadere foto arhiva RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : Ritmul de vaccinare este în continua scadere, cu un record negativ înregistrat duminica, când doar 3.261 de oameni si-au facut prima doza. Este cel mai scazut nivel din ianuarie.…

- Conflictul israeliano-palestinian și razboiul din Yemen sunt doar doua din zecile de conflicte în curs de desfașurare la nivel mondial. Europa joaca un rol în înarmarea zonelor de instabilitate? Si care este acest rol?, se întreaba Euronews. Fâșia Gaza, mai 2021: reîncepe…