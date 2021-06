Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) informeaza ca in ultimele 24 de ore au fost administrate 94.417 de doze de vaccin, dintre care 71.068 Pfizer, 7.889 Moderna, 7.983 AstraZeneca si 7.477 Johnson&Johnson, potrivit datelor puse la dispozitie…

- Potrivit datelor puse la dispozitia Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID 19 CNCAV de catre Institutul National de Sanatate Publica INSP CNSCBT , prin aplicatia Registrul Electronic National al Vaccinarilor RENV , care tine evidenta vaccinarilor, in ultimele…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost administrate 66.567 doze de vaccin, dintre care 55.463 – Pfizer, 5.746 – Moderna si 5.358 – AstraZeneca, potrivit datelor puse la dispozitie de Institutul National de…

- Pragul de doua milioane de persoane vaccinate cu schema completa in cadrul campaniei nationale de imunizare impotriva COVID-19 a fost depasit luni, reiese dintr-o informatie postata pe platforma RO Vaccinare. „Peste 2.029.000 de persoane vaccinate cu schema completa in Romania! Astazi am depasit pragul…

- Potrivit datelor puse la dispozitia Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID 19 CNCAV de catre Institutul National de Sanatate Publica INSP CNSCBT , prin aplicatia Registrul Electronic National al Vaccinarilor RENV , care tine evidenta vaccinarilor, in ultimele…

- Potrivit datelor CNCAV , cu vaccinul de la Pfizer au fost vaccinați 57.020 de romani, cu cel de la Moderna – 7.849 și cu cel de la AstraZeneca 10.398. Astfel, astazi a fost depașit pragul de 2 milioane de persoane vaccinate cu serul de la Pfizer, mai exact 2.018.145. Tot luni, a fost raportata o reacția…

- Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSPCNSCBT), prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinarilor (RENV), care ține evidența vaccinarilor,…

- Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSPCNSCBT), prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinarilor (RENV), care ține evidența vaccinarilor,…