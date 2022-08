Sorin Grindeanu a declarat ca stadiul lucrarilor pe santierul celei de-a treia descarcari de pe Autostrada A1, spre Timisoara, este de aproximativ 15 la suta. „Am vrut sa vad modul in care lucreaza compania la aceasta investitie a CNAIR. Au un progres fizic de aproximativ 15%. Pot sa spun un lucru bun, ca in ultima perioada exista mobilizare pe acest santier. S-au angajat ca ritmul de progres lunar sa fie undeva in jur de 7%, ceea ce e un ritm bun avand in vedere problemele pe care le-au avut. Si aici ma refer cu descarcarile arheologice care trebuie rezolvate inainte de a intra in faza de executie.…