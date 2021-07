Ritm scăzut de vaccinare: puțin peste 20.000 de imunizări în ultimele 24 de ore Peste 20.000 de romani au fost vaccinați in ultimele 24 de ore, din care peste 11.000 cu prima doza, a anunțat vineri CNCAV. Din cele 20.527 de persoane vaccinate in ultimele 24 de ore, 11.355 au primit prima doza, iar 9.172 pe cea de-a doua. 13.490 de persoane au fost vaccinate cu Pfizer, 656 cu Moderna, 428 cu AstraZeneca și 5.953 au primit vaccinul produs de Johnson&Johnson. De la inceputul campaniei in Romania, au fost vaccinate 4.746.266 de persoane, din care 4.559.988 cu ambele doze. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 6 reacții adverse, toate de tip general. Din decembrie 2020 pana… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

