- Ritmul mediu anual de crestere economica estimat pentru perioada 2021 - 2024 este de 4,7%, cu un varf in anul 2023 de 5%, iar pe partea ofertei cel mai dinamic sector va fi cel al constructiilor, potrivit Prognozei in profil teritorial, varianta de iarna, publicate de Comisia Nationala de Strategie…

- Autoritațile au eliberat 2.558 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale (+10,2%) cu o suprafața utila totala de 657687 mp (+37,7%). Din totalul pentru cladiri rezidentiale 65,6% sunt pentru zona rurala. In luna ianuarie 2021 se remarca o crestere a suprafetei utile pentru cladirile nerezidentiale…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, vrea sa atraga bani europeni prin Programul Național de Redresare și Reziliența sau de la Fondul de Mediu pentru a impaduri terenurile degradate din județ. Flutur a declarat ca pentru a accesa fondurile se va inființa o Asociație de Dezvoltare…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza estimeaza o crestere a Produsului Intern Brut pentru 2021 de 4,3%, la 1.116,8 miliarde lei, fata de 4,5%, respectiv 1.135,3 miliarde lei, cat preconiza in Prognoza de toamna pentru rectificarea bugetara. De asemenea, in Prognoza pe termen mediu…

- Guvernul spera la o crestere economica de 4,3% in 2021, o revizuire in jos fata de prognoza anterioara, cand estima o creștere de 4,5%. Inflatia va ajunge la finalul anului la 2,5%, iar cursul de schimb leu/euro va fi de 4,89 in medie in 2021, arata Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, informeaza…

- Pandemia a adancit prapastia salariala intre angajații statului și cei din companii: bugetarii au primit cu 45% mai mult fața de privat, in 2020. Declajul ar putea crește la 75% Pandemia marește decalajul intre salariile angajaților de la stat și privat. Comisia de Prognoza a estimat ca bugetarii au…