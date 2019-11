Stiri pe aceeasi tema

- Romanii din diaspora continua sa voteze sambata in turul doi al alegerilor prezidențiale 2019, dupa ce vineri s-a inregistrat o prezența la urne mai mare fața de primul tur cu peste 16.000 de alegatori. In a doua zi a votului in diaspora au votat 96.044 de romani la secțiile deschise in strainatate…

- ​A inceput votul in diaspora pentru turul doi al alegerilor prezidentiale. In urma cu doua saptamani, peste 675.000 de romani din afara granitelor au mers la urne. Dupa prima runda, castigator peste hotare a iesit candidatul PNL Klaus Iohannis. Votul in strainatate dureaza trei zile.

- In ziua turului 2 al alegerilor prezidențiale, duminica, 24 noiembrie, vremea se va incalzi ușor, la nivelul intregii tari, iar cerul va fi variabil in regiunile intra-carpatice si mai mult noros in rest.

- Romanii din diaspora pot vota incepand de vineri, de la ora locala 12.00, pentru al doilea tur al alegerilor prezidențiale. In primul tur, s-a inregistrat o prezența record la urne a romanilor din strainatate. UPDATE ora: 10.00 Pana la orele 10:00, aproximativ 370 de romani aflați in stranatate au votat…

- Romanii din strainatate au inceput sa voteze in al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Votul in diaspora pentru alegerea președintelui Romaniei va dura, ca și in primul tur, trei zile. Pentru exprimarea drepului de vot alegatorii din strainatate sunt așteptați la urne in zilele de 22, 23 și 24 noiembrie.…

- Potrivit Biroului Electoral Central, pana sambata la ora 18.00, au votat la sectiile deschise in strainatate 232.151 de persoane in turul I la alegerile prezidentiale.Au votat 123.168 de barbati si 108.983 de femei, potrivit BEC. Un numar de 838 de secții de votare au fost organizate…

- Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), pana sambata la ora 16.00 au votat la sectiile deschise in strainatate 169.702 persoane in primul tur al alegerilor prezidentiale. La acestea, se adauga 25.189 alegatori care au votat prin corespondenta, fiind deja depasita cu mult prezenta inregistrata…

- Romanii sunt așteptați duminica, 10 noiembrie, sa iasa la vot, in primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale 2019. Alegerea președintelui Romaniei se va face pentru urmatorii cinci ani, atat cat dureaza mandatul, potrivit Constituției Romaniei. Afla prezența la vot in timp real.