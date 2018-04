Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu trei ani, Avicii a facut spectacol pe scena de la Untold, avand un setlist compus din piese din anul 2014, cunoscute publicului roman. DJ-ul a avut insa o atitudine care pe mulți spectatori i-a deranjat. Nu a scos aproape niciun cuvant pe scena, deși publicul și-ar fi dorit ca artistul sa…

- Marioara Man Gheorghe a interpretat un cantec trist la capataiul Ionelei Prodan. Imediat cum a ineput sa cante, Anamaria Prodan a izbucnit in lacrimi. Sunt momente dureroase la capela cimitirului Bellu, acolo unde Ionela Prodan va fi inmormantata.

- Exatlon, 11 aprilie. Echipa „razboinicilor” a caștigat jocul de miercuri seara cu scorul de 10-9 și vor merge la cea mai buna pizzerie din oraș. „Faimoșii” au fost daramați de pierdere, iar Giani Kirița și-a ieșit din minți. Fostul fotbalist de la Dinamo a țipat la Diana Belbița, dupa ce concurenta…

- Exatlon 11 aprilie. Razboinicii au caștigat miercuri seara cu 10-9 și vor merge la o pizzerie. Giani Kirița a incins spiritele, dupa ce a pierdut punctual decisiv. El s-a razbunat pe Diana Belbița, la care a țipat. Luptatoartea de MMA i-a dat replica, printre lacrimi. „Nu consider ca a fost doar vina…

- Evenimentele neplacute care s-au petrecut in ultimele zile, starea de sanatate a Ionelei Prodan, dar și moartea cantareței Viorica Batan, au afectat-o foarte tare pe Silvana Riciu, care a izbucnit in lacrimi la emisiunea “Vorbește lumea”. Artista și-a amintit de mama ei, care a decedat in urma cu mai…

- Brigitte Nastase continua șirul dezvaluirilor-bomba! Dupa ce ieri a spus cine este, de fapt, amanta de 24 de ani a soțului ei, in cadrul unui interviu, vedeta a marturisit ca s-a imbolnavit din cauza relațiilor extaconjugale ale lui Ilie Nastase. Bruneta a spus ca iși dorește sa fie iubita și respectata…

- Rauri de lacrimi pentru cei cinci romani morti in Olanda. Adina Soreanu, soțul ei, Aurel Soreanu, fratele ei, Cosmin Zimbrea, și alți doi romani au avut parte de un sfarșit violent. Ei au murit in urma accidentului infiorator produs luni, in Olanda. Cei doi soți aveau un copil de doar doi anișori, iar…

- Mama Roxanei Ciuhulescu a facut dezvaluiri cu lacrimi in ochi despre ginerele ei Silviu. Viitorul ginere in acte, avand in vedere ca Roxana și Silviu nu sunt casatoriți inca. „Inca de la inceput am simțit ca e ca și fiul meu. Ne-a ajutat foarte mult (n.r.- cand a murit bunica Roxanei), a fost cu noi…