Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai cunoscute tenismene din Romania a plecat la munte weekendul trecut impreuna cu iubitul ei Toni Iuruc. Cei doi s-au fotografiat la plimbare prin Poiana Brașov, unde au colindat munții și vaile in cautarea unui loc liniștit in care sa se relaxeze. ] Weekendul trecut tenismena noastra…

- Lady Gaga a fost surprinsa alaturi de iubitul ei pe strazile din Hollywood intr-o tinuta mai mult sport decat de plimbare. Celebra artista de 34 de ani a fost vazuta cu o cafea in mana langa prietenul ei, Michael Polansky. Insa ce a atras toate privirile a fost silueta ei, imbracata cu o pereche de…

- In 1978, dictatorul roman Nicolae Ceaușescu a ajuns in Marea Britanie intr-o vizita istorica. Era pentru prima oara cand un șef de stat comunist vizita țara. Dar un nou documentar regal a dezvaluit ca Majestatea Sa nu a fost foarte incantata de faptul ca a trebuit sa-i intalneasca pe lider și pe soția…

- Felix s-a nascut și a crescut in Sierra Leone, unde s-a antrenat și a lucrat pentru ingrijirea pacienților cu virusul Ebola. Acum este voluntar Torrent. A ajuns in portul Valencia și așteapta in continuare permisiunea legala de a trai in Spania. Rosi, din Ecuador, a avut grija de Paco, un barbat…

- "Muntenegru este pe cale sa devina o destinatie #CoronaFree!", a notat duminica pe contul sau de Twitter premierul muntenegrean Dusko Markovic. Guvernul de la Podgorica a anuntat recent ca intentioneaza sa redeschida sezonul turistic pe 1 iulie.

- Serialul „The Simpsons” pare a continua seria in care se transforma intr-un Nostradamus animat, scrie CNN.com. Animația FOX, cea mai longeviva anumație din istorie, are un episod, in 1993, care a fi prezis cateva din lucrurile care se intampla astazi. La inceputul episodului 21 din sezonul 4, un lucrator…