- Gerard Butler, in varsta de 54 de ani, a fost vazut alaturi de Penny Lanme, model. Lanme este cu 25 de ani mai tanara decat el. Starul de la Hollywood parea cucerit de Penny Lane, in varsta de 29 de ani, cunoscuta din Sports Illustrated, in timp ce se plimbau prin cartierul de lux Primrose […]

- Un baiat din Londra care a murit la varsta de 15 ani din cauza leucemiei va deveni primul sfant milenial. Cunoscut cu numele „Influențatorul lui Dumnezeu”, Carlo Acutis a fost creditat cu o serie de miracole dupa moartea sa și acum este canonizat de Papa. Carlo Acutis, care a murit in 2006 la varsta…

- Site-ul televiziunii spaniole Antena 3 spune povestea unui barbat originar din Romania care a ocupat o casa din Madrid fara acordul proprietarului și n-are nici cea mai mica intenție sa plece de acolo.

- Natalitatea in Europa este la cel mai scazut nivel din ultima suta de ani, in unele țari. Problema demografica va avea grave consecințe in plan economic, pentru ca, in cateva zeci de ani, nu va mai avea cine sa munceasca, informeaza TVR1. In 2022, in Grecia s-au inregistrat cele mai puține nașteri din…

- Avocatul Doru Viorel Ursu, fost ministru de Interne, judecator militar și autor al mai multor carți, a murit la varsta de 71 de ani. Intr-un comunicat transmis de familie in dimineața zilei de 14 aprilie se arata: „Cu profunda tristețe anunțam trecerea la cele veșnice a domnului Doru Viorel ...

- Scoala Gimnaziala "Mircea Dragomirescu", Medgidia, organizeaza concurs pentru ocuparea postului de muncitor.Post pe durata nedeterminata 0,25 norma.Cerinte: studii medii cu o vechime de minim 4 ani.Dosarele pentru inscriere se depun la secretariatul unitatii scolare, in perioada 15.04.2024 22.04.2023,…