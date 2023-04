Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in aceasta dimineața pe strada Vasile Goldiș din Turda Noua. Un barbat s-a sinucis prin spanzurare! Pompierii au fost solicitați sa intervina inițial la o deblocare de persoana, insa in locuința au gasit un barbat decedat prin spanzurare. La fața locului s-a deplasat un echipaj de la ambulanța,…

- Un artist in varsta de doar 31 ani, solist al Ansamblului Profesionist Doina Oltului, a decedat luni, 3 aprilie 2023. Marian Toma a suferit un accident vascular.Vestea morții artistului au anunțat-o colegii de la Ansamblul Folcloric „Doina Oltului” din Slatina. Fii la curent cu cele mai noi…

- Peste 100 de profesori membri in sindicatele din invațamantul județean au pichetat astazi prefectura, la Bistrița. Inarmați cu fluiere și mesaje de avetizare, profesorii au cerut un procent mai mare din buget pentru Educație, dar și salarii decente pentru personalul nedidactic și auxiliar. „In primul…

- Saif Ben Sulayem și-a pierdut viața intr-un accident tragic, iar in confirmarea știrii de joi, FIA a adaugat ca președintele sau a cerut confidențialitate și nici el, nici FIA nu vor emite o declarație in acest sens.Ben Sulayem a calcat pe urmele tatalui sau și a manifestat interes pentru sporturile…

- Artistul Tudor Chirila, unul dintre liderii de opinie ai miscarii Rezist care a scos sute de mii de oameni in strada in 2017, ofera cateva explicatii legate de cauzele pentru care manifestatiile s-au stins in Romania, desi ar fi destule motive ca lumea sa protesteze.„De ce nu mai iese lumea la proteste?…

- Președintele Partidului „ȘOR”, Ilan Șor, ii indeamna pe toți cetațenii sa iasa, marți, 28 februarie, la mitingul organizat de Mișcarea Pentru Popor, pentru a obliga regimul sa plateasca facturile populației in perioada de iarna. El a condamnat modul in care autoritațile incearca sa compromita aceasta…

- In data de 23.02.2023 in jurul orei 1:20, polițiștii Biroului Rutier Timisoara au fost solicitați sa intervina la un eveniment rutier produs in pasajul subteran Michelangelo din municipiul Timișoara. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca un barbat in varsta de 18 ani a condus un autoturism…

- Un accident rutier a avut loc in cursul zilei de sambata, 4 Februarie 2023, pe strada Atelierelor din localitatea Moinesti.Potrivit IPJ Bacau, o femeie de 44 de ani, din comuna Poduri, in timp ce conducea un autoturism pe strada Atelierelor din Moinesti a intrat in coliziune cu un autoturism condus…