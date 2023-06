Fostul spion comunist Ristea Priboi și alți foști ofițeri ai Direcției de Informații Externe (DIE) au pierdut pe fond procesul intentat cercetatoarei Florica Dobre, pe care o acuzau ca ar fi deconspirat ofițeri ai fostului regim comunist in lucrarea „O istorie a CIE”. Curtea de Apel București a apreciat ca demersul fostei directoare a CNSAS nu are nimic ilegal. Ristea Priboi și ceilalți 13 foști ofițeri DIE pusesera tunurile pe Florica Dobre pentru informațiile publicate cele doua volume ale lucrarii publicate de aceasta, susținand ca i-ar fi dat in vileag. Cu ajutorul unor avocați platiți din…