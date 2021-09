Risipă de 15 milioane de euro cu doze donate sau expirate Romania a comandat doze de vaccin pentru toata populația, insa oamenii nu au fost dornici de imunizare. In aceasta situație, Guvernul a donat sau a aruncat doze, iar risipa a fost de aproape 15 de milioane de euro. Romania a primit pana acum aproape 19,5 milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19, din care a folosit puțin peste jumatate, fiind vaccinați mai puțin de 5,4 milioane de romani. Au fost donate aproape 2,1 milioane de doze și vandute alte peste 2,2 milioane de doze, in timp ce aproape 750.000 de doze de vaccin au expirat, conform statisticilor oficiale. Vorbim despre doze de vaccin… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

