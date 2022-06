Stiri pe aceeasi tema

- Cele 100 de noi tramvaie din Bucuresti au fost achiziționate cu suma de 200 de milioane de euro, dar, pentru ca sunt prea mari și nu incap pe peron, Municipalitatea trebuie sa cheltuie alti bani pentru finantarea lucrarilor de reconfigurare a peroanelor care trebuie coborate, dar si lungite. In afara…

- Primaria Capitalei anunta masuri pentru imbunatatirea transportului public de noapte, incepand din data de 1 iunie, incluzand modificari de trasee, precum si posibilitatea de a se plati direct cu cardul bancar. Potrivit PMB, utilizatorii acestor trasee vor beneficia de mai multe facilitați, cum ar fi…

- Nicușor Dan ii da replica lui Marcel Ciolacu, dupa ce președintele PSD i-a cerut demisia din funcția de primar al Capitalei. „Domnul Ciolacu trebuia sa reacționeze in momentul in care in cei 12 ani de administrație PSD la Primaria Capitalei s-au produs toate nenorocirile in ceea ce privește partea financiara…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, si-a reiterat, marti, convingerea ca Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a realizat la STB un control politic, mentionand ca schimbarea linoleumului din mijloacele de transport in comun ar necesita 40 de milioane de lei, pe care autoritatea…

- Primarul general al Capitalei Nicusor Dan a anuntat ca Primaria Municipiului Bucuresti a finalizat emisiunea de obligatiuni municipale in valoare de 555 milioane lei si a mentionat ca emisiunea a fost suprasubscrisa de peste doua ori, suma totala a ofertelor fiind 1,2 miliarde lei. „Asta inseamna ca,…

- Cele doua fabrici Zentiva din Bucuresti au produs 162 milioane de cutii medicamente anul trecut, fata de un volum de 144 milioane inregistrat in 2021, o crestere cu 13%, conform unui comunicat al companiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Primarul municipiului Falticeni, Catalin Coman, si reprezentantii unei asocieri de firme din Suceava si Bucuresti au semnat, luni, contractul de proiectare si executie lucrari aferent proiectului ‘Reabilitare, extindere si modernizare sistem de iluminat public din municipiul Falticeni’. Proiectul beneficiaza…

- Administratorul unei firme din Bucuresti a fost condamnat definitiv la doi ani si o luna de inchisoare cu executare pentru ca a refuzat sa ii restituie unei companii partenere doua milioane de lei, transferati in cont din greseala. Toata afacerea s-a petrecut in 2015, cand intre o companie de constructii…