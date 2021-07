Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a declarat joi, la o dezbatere organizata de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Franceza in Romania, ca producatorii se plang de faptul ca preturile produselor sunt prea mici, dar consumatorii considera ca ele sunt prea mari, precizand ca, undeva, „apare un monopol care…

- Circa 2,5 miliarde de tone de alimente se arunca la nivel mondial, cifra aproape dubla fața de datele anterioare, arata raportul realizat de World Wildlife Fund si retailerul britanic Tesco Plc., informeaza...

- David Popovici, inotatorul roman de doar 16 ani, care a obținut trei medalii de aur, una de argint și a doborat doua recorduri mondiale la europenele de juniori a ajuns astazi in Romania. Sportivul a susținut o conferința de presa pe aeroportul Otopeni.

- 22 de cutremure in Romania, in ultimele 30 de zile. Specialiștii explica ce se intampla. Radu Tudor a prezentat, in ediția de miercuri seara a emisiunii Punctul de Intalnire, raportul activitații seimice din zona Vrancei, din ultimele 30 de zile. Nu mai puțin de 22 de cutremure au fost intregistrate…

- Medicul Octavian Jurma sustine ca valul 4 de coronavirus „ne va lua prin surpindere, relaxați” și ca, in septembrie, atunci cand va „incepe furtuna Delta, va fi tarziu sa regreți ca nu ești vaccinat tu...

- Zeci de ursi, adulti si pui, au inceput sa coboare zilnic din padure in centrele statiunilor montane de pe Valea Prahovei, chiar si in timpul zilei, punand in pericol turisti si localnici deopotriva.

- Asociatia Industriei de Protectia Plantelor din Romania - AIPROM isi exprima ingrijorarea cu privire la rezultatul si consecintele votului din 8 iunie, din plenul Parlamentului European, privind raportul "Strategiei UE pentru Biodiversitate 2030", in conditiile in care unul dintre amendamente se…

- Florin Citu: Vom reforma companiile statului, vom reduce risipa, vom elimina furtul din banul public care a fost practicat ani de zile de PSD. Florin Citu a fost intrebat sambata, intr-o conferinta de presa, ce pregateste Guvernul pentru eliminarea distorsiunilor pe impozit, pe venit, profit si proprietati,…