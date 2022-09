Risipă alimentară în 73% dintre restaurantele din România Risipa alimentara in 73% dintre restaurantele din Romania Foto: captura video. Circa 73% dintre restaurantele din România fac risipa alimentara, iar mai mult de jumatate au aplicat deja masuri pentru a o reduce, potrivit unui studiu de profil. Majoritatea restaurantelor spun ca vara se risipeste cea mai mare cantitate de mâncare, din cauza temperaturilor ridicate. De asemenea, o treime sustin ca în weekend se înregistreaza un grad mai mare de risipa fata de zilele din cursul saptamânii. Studiul a fost facut în perioada aprilie… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

- Aproximativ 73% dintre restaurantele din Romania se confrunta cu risipa alimentara, in topul celor mai aruncate produse fiind materiile prime - fructe, legume, carne - in proportie de 70%, urmate de mancarurile deja preparate (30%), arata un studiu de profil, realizat in perioada aprilie - august…

- 70% din risipa alimentara este asociata ingredientelor din categoriile fructe, legume și carne, iar 30% este reprezentata de mancaruri preparate 50% dintre alimentele care sunt pe cale sa expire sunt aruncate la gunoi Peste jumatate din restaurantele din Romania au implementat masuri de combatere a…

