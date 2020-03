Stiri pe aceeasi tema

- Din mainile sale au ieșit 47 de pacienți videncați, aproximariv 2/3 din totalul vindecaților din Romania.„Situația se va inrautați in curand și in Romania, din pacate… Nu sunt pesimist, dar toate datele arata in senul acesta. Și am argumente despre asta. Romania nu este intr-o situație critica, dar…

- Situație alarmanta in zona Parcului Teilor din Turda, așa cum reiese din fotografiile postate de unii turdeni, in care se arata ignoranța multora, care in timpul pendemiei și a starii de urgența au... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Fumatorii sunt expusi unui risc mai mare in perioada epidemiei cu noul coronavirus, putand fi infectati mai usor si ajunge in stare critica. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) pune accent pe renuntarea la fumat, in aceasta perioada de criza.

- Guvernul a extins, marți, restricțiile asupra populației israeliene, deoarece numarul cazurilor cu coronavirus a crescut la 337. Premierul Benjamin Netanyahu a promis ca numarul persoanelor testate pentru aceasta infecție va crește foarte mult in urmatoarea perioada, conform Jerusalem Post citat…

- Dana Dobre, o femeie care are cancer pulmonar, nu poate primi de la medic tratamentul din cauza sistemului cardurilor de sanatate care a picat din nou. Tratamentul de care are nevoie Dana costa in jur de 28.000 de lei, suma pe care nu o poate achita daca nu primeste reteta compensata, anunța MEDIAFAX.Pacienta…

- Un doctor din Iasi acuza ca i s-ar fi adus prejudicii de imagine, atat lui cat si familiei, in cadrul emisiunii “Acces Direct” de la Antena 1. Medicul a dat in judecata atat televiziunea, cat si pe fosta nevasta.

- In plina epidemie de gripa, este musai sa discutam despre infecțiile respiratorii acute (IRA) la copii. Cu atat mai mult cu cat, an de an, cei mai afectați de aceste tulburari sunt copiii. Virusurile activate de temperaturile scazute ii afecteaza in special pe micuții cu varste sub cinci–șase ani, care…