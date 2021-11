Riscurile necuprinse în asigurările obligatorii. Caracteristicile unei poliţe facultative Asigurarile facultative apar in baza contractului de asigurare dintre asigurator si asigurat, iar incheierea asigurarii facultative depinde de vointa asiguratilor si aceștia sunt singurii care pot decide in legatura cu contractarea asigurarii. Ziare.com iti explica in cadrul rubricii Banii tai care sunt caracteristicile unei asigurari facultative. Asigurarile facultative se incheie pentru riscurile necuprinse in asigurarile obligatorii (acelea care se bazeaza pe principiul obligativitații prin lege si este fara termen, acționand tot timpul cat exista bunul asigurat) sau chiar pentru… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

