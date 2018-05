Stiri pe aceeasi tema

- "Intr-un orizont de timp rezonabil (vom avea concluziile - n.r.). Va fi in maximum o luna de zile", a declarat ministrul de Externe "Este o chestiune (analiza - n.r.) extrem de simpla. Pe fiecare tema vedem care sunt avantajele si dezavantajele mutarii ambasadei. Astea sunt domeniile juridic - care…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei BNR a hotarat, luni, majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,5 pe an, de la 2,25 pe an, incepand cu data de 8 mai, se arata intr un comunicat de presa al institutiei, remis AGERPRES. Dobanda cheie era nemodificata din luna…

- Mai sunt doar cateva zile pana la minivacanța de 1 Mai și tot mai mulți romani incep deja sa faca pregatiri și sa se gandeasca la diferitele mijloace de transport cu care vor ajunge la destinațiile dorite.

- Iți place un barbat și ai vrea sa il abordezi, insa cum o poți face fara sa fie foarte evident și, mai ales, fara sa riști sa te afli intr-o situație stanjenitoare? De cate ori nu ți-ai pus intrebarea daca un barbat te place sau nu? Deși recunoaștem, ni se intampla tuturor, exista un alt lucru la care…

- Astra sta pe un butoi de pulbere in ciuda mesajelor de echilibru și de calm public transmise de Edward Iordanescu in ultima perioada. Chiar daca situația pare una roz, starea de fapt nu e deloc așa! Jucatorii nu și-au mai primit banii de ceva vreme, primele pentru victoria cu Dinamo nu le-a fost achitata,…

- Politicianul rus Alexei Navalnii a descoperit in suburbia Moscovei un ansamblu rezidential, al carui dezvoltator a fost obligat sa betoneze complet ferestrele apartamentelor, astfel incat locatarii sa nu poata privi spre palatul vicepremierul rus Igor Șuvalov. Dupa cum explica Navalnii, este vorba despre…

- Elena Udrea a comentat in termeni duri, pe contul ei de Facebook, aparitia pozelor cu ea si cu Alina Bica, afirmand ca „in lipsa pozelor cu Kovesi la taiatul porcului, protestarii pro Sistem au gasit ce sa share-uiasca" si anuntand ca se va ocupa sa faca un raport in imagini al prezentei ei in Costa…