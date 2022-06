Stiri pe aceeasi tema

- Incident neplacut petrecut in Capitala. In weekendul trecut, artistul Grasu XXL a fost protagonistul unui scandal izbucnit la un celebru festival de muzica din București. Ce sancțiuni severe risca rapperul, potrivit spuselor avocatului Adrian Cuculis. Cantarețul a fost chemat sa dea declarații. Ce s-ar…

- Solistul Grasu XXL este cercetat de poliție dupa ce a amenințat un spectator la un concert in București. Scena a fost filmata, iar imaginile au ajuns pe internet, intrand in atenția autoritaților. In acest caz, polițiștii s-au sesizat din oficiu și se fac cercetari cu privire la savarșirea infracțiunii…

- Grasu XXL a intrat in conflict cu un spectator, iar momentul a fost surprins de fanii prezenti la concert. Imaginile au ajuns apoi pe internet si, ulterior, in atentia Politiei. Acum oamenii legii fac cercetari in acest caz, cantaretul fiind acuzat ca l-a amenintat pe tanarul respectiv, la un concert…

- Grasu XXL a stropit cu apa si a injurat pe un tanar care i-a reprosat ca promoveaza jocurile de noroc, la Festivalul Nostalgia din Parcul Izvor. Acum oamenii legii fac cercetari in acest caz, cantarețul fiind acuzat ca l-a amenințat pe tanarul respectiv. Totul s-a intamplat la festivalul Nostalgia,…

- Intr-un video publicat pe TikTok, Grasu XXL este protagonistul unui incident neașteptat. Rapperul a stropit cu apa si l-a injurat pe un tanar care i-a reprosat ca promoveaza jocurile de noroc, la un concert din București.Polițiștii anunța ca au vazut imaginile și s-au sesizat din oficiu. In acest caz,…

- Grasu XXL a intrat in conflict cu un spectator la Festivalul Nostalgia, iar momentul a fost surprins de fanii prezenti la concert. Imaginile au ajuns apoi pe internet si, ulterior, in atentia Politiei, artistul fiind in prezent cercetat de autoritati.

- Rapperul Grasu XXL a ajuns in fața polițiștilor pentru a da declarații in dosarul in care e cercetat pentru ca și-a amenințat un fan cu bataia. Cantarețul spune ca nu regreta gestul și ca a incercat sa aplaneze situația cu vorba buna, insa fanul sau era beat și a intrecut masura. Fii la curent…

- Grasu XXL a ajuns la poliție in aceasta dupa-amiaza, asta dupa ce in weekend a fost implicat intr-un scandal de zile mari. Rapper-ul a stropit cu apa și a injurat un tanar la concert, asta dupa ce acesta i-a reproșat la microfon ca promoveaza jocurile de noroc. Acum avem primele declarații ale cantarețului.