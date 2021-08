Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 11 septembrie, in intervalul orar 10.00 – 18.00 se va organiza concursul de triatlon: inot, ciclism și alergare. Traseele sunt: inot, 1,5 km – Barajul Stramtori – Firiza (baza Clubului Simared), ciclism, 20 km – de la baza Clubului Simared pana la platoul Izvoare, alergare, 7,5 km – Platoul…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor recomanda populatiei ca, in perioadele cu temperaturi ridicate, sa acorde atentie modului in care pastreaza sau prepara alimentele si a locurilor de unde acestea sunt cumparate, potrivit Agerpres. Produsele alimentare trebuie…

- Se cauta voluntari pentru ediția de anul acesta a festivalului UNTOLD Foto: facebook.com/UntoldFestival. Organizatorii UNTOLD cauta peste 2.000 de voluntari pentru ediția din acest an. Cei interesați trebuie sa aiba vârsta între 16 și 35 de ani. Ei vor fi repartizați…

- Municipalitatea a transmis care sunt locațiile celor trei containere anti-canicula din Oradea, In contextul avertizarii meteo de cod galben, in urmatoarele zile fiind așteptate temperaturi chiar și de 40 de grade.

- In zilele cu temperaturi caniculare, de peste 30˚C, mașinile de mare tonaj nu au dreptul sa circule pe strazile capitalei, in intervalul orelor: 10:00-20:00. Despre aceasta a anunțat Primaria Municipiului Chișinau.

- Locuitorii și oaspeții Capitalei pot consuma gratis apa de buna calitate. De cateva saptamani cișmelele de apa de pe teritoriul orasului au fost redeschise, relateaza Primaria municipiului Chișinau.Acestea vor salva oamenii de sete in perioada caniculara.

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) va demara in perioada urmatoare actiuni de control pentru supravegherea pietei produselor alimentare si a unitatilor de alimentatie publica, in contextul temperaturilor ridicate care vor veni, si sfatuieste consumatorii sa aiba atentia…

- Societatea VITAL S.A. face un apel catre utilizatorii serviciilor de alimentare cu apa potabila din orașul Tauții Magherauș; in sensul ca aceștia sunt sfatuiți sa acorde mai multa atenție modului in care utilizeaza apa potabila, mai ales in aceasta perioada. Astfel, S.C. VITAL S.A. recomanda sa se…