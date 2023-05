In largul coastei Malaeziei, pe una dintre cele mai aglomerate zone de transport maritim din lume, o explozie la bordul petrolierului Pablo, o nava invechita, a sfașiat puntea ca o conserva de sardine și a declanșat un incendiu care a aruncat pe cer coloane de fum negru. Tragicul accident de la 1 mai ar fi […] The post Riscurile flotei petroliere din umbra first appeared on Ziarul National .