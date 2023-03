Stiri pe aceeasi tema

Un polițist de la Transporturi Neamț a avut, miercuri, nevoie de complicitatea colegilor de la Serviciul Rutier pentru a-i opri iubita in trafic, tot polițista, ca sa o ceara de soție, anunța Mediafax.Adrian Amariei planuia sa o ceara in casatorie pe iubita sa, Denisa Iustina Dogaru, care lucreaza…

Un barbat de 59 de ani din comuna Feldru, judetul Bistrita-Nasaud, a ajuns vineri dupa-masa la spital in stare grava, dupa ce a incercat sa aprinda focul la o centrala cu combustibil, informeaza Agerpres.

O femeie din orasul Campeni, judetul Alba, nu mai are voie sa se apropie de concubinul sau, dupa ce, pe fondul unor discutii contradictorii si al consumului de alcool, si-ar fi agresat partenerul, provocandu-i leziuni la nivelul unei coapse, pentru care acesta a avut nevoie de ingrijiri medicale,…

Un barbat de 32 de ani a fost retinut de politistii doljeni, dupa ce a incercat sa violeze o tanara de 25 de ani, fapta avand loc la inceputul acestui an, potrivit news.ro.

Un pescar a pescuit o punga cu ramasite umane in canalul Ernst-August din orasul-port Hamburg din nordul Germaniei, transmite DPA, informeaza agenția de presa AGERPRES.

Un barbat a incercat sa se autoincendieze in fața primariei din Ramnicu Valcea, dar a fost oprit la timp de jandarmi. El avea in mana o sticla de benzina și cerea sa vorbeaca cu primarul Mircia Gutau.

Un barbat de 67 de ani din Buzau, care locuia singur de mai multa vreme, a vrut sa se arunce de la etajul 9 al blocului in care locuia. In cele din urma a fost salvat, dupa ce pompierii au spart usa imobilului in care locuia, informeaza News.ro.