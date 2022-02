Riscurile boom-ului imobiliar din Europa

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile de reglementare financiara din Europa avertizeaza ca piața imobiliara din regiune s-a "decuplat" de restul economiei de cand a fost lovita de pandemie, ceea ce sporește riscurile pentru banci, scrie Financial Times. Riscurile sunt generate de creșterea prețurilor imobiliare, de…

- Softbank și Nvidia au abandonat ideea celei mai mari tranzacții din industria microprocesoarelor, astfel ca dezvoltatorul britanic Arm nu va mai fi vândut de grupul japonez Softbank. Tranzacția anunțata în 2020 se cifra la 40 miliarde dolari, iar Nvidia ar fi avut multe de câștigat.…

- Banca Centrala Europeana a anuntat lansarea unor teste de stres privind riscurile climatice, pentru a evalua capacitatea bancilor din zona euro de a absorbi socurile financiare in urma schimbarilor climatice, transmit Reuters si DPA. Exercitiul va incepe in martie si va fi realizat in primul semestru…

- Novak Djokovic (34 de ani, 1 ATP) e in mijlocul unui uriaș scandal internațional! Deși organizatorii de la Australian Open acceptasera ca sarbul sa poata juca la Melbourne fara vaccin, situația s-a schimbat radical in momentul in care liderul din ATP a ajuns la Antipozi. Cazul, pe scurt: Novak Djokovic,…

- Marginalizarea UE in discuțiile privind securitatea din Ucraina și Europa in general, scrie Financial Times , a evidențiat lipsa unei voci puternice a blocului comunitar pe tema politicii externe, o problema care ține de diviziunile interne pe tema propriei strategii de aparare. UE a cerut un loc la…

- Autoritațile au recurs la fonduri europene pentru ca o stațiune din Romania sa aiba parte de mult succes și sa atraga turiștii. Au fost facute mai multe investiții pentru ca acest loc unic in Europa sa ii bucure pe toți cei care iși doresc sa iși petreaca vacanțele in țara, vizitand locuri superbe.…

- Noua tulpina Omicron a coronavirusului prezinta „un risc crescut de reinfectare” in randul persoanelor care au trecut deja prin boala, arata datele preliminare ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), conform agenției EFE, citata de Agerpres . Specialista sud-africana in microbiologie Anne von Gottberg…

- Autoritatile sanitare din Olanda au declarat, sambata seara, ca au detectat 61 de cazuri de COVID la persoanele care au venit vineri din Africa de Sud. Specialiștii spun ca printre acestea pot fi și oameni infectati cu tulpina Omicron. De asemenea, exista suspiciuni ca ar exista un caz activ și in…