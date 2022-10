Stiri pe aceeasi tema

- Premierele noilor sezoane de seriale populare, un nou plan de streaming cu reclame și o perioada a anului care incurajeaza petrecerea mai frecventa a unor seri din ce in ce mai lungi in fața ecranului ar putea favoriza nu numai fanii acestor seriale, dar și pe investitori. Evoluțiile recente de pe piața…

- Este tema conferinței naționale „Bune practici pentru o batranețe frumoasa”, organizata de Fundația Regala Margareta a Romaniei, de Ziua Internaționala a Persoanelor Varstnice. Preocupata de soarta celor 3,8 milioane de persoane varstnice din Romania, Fundația Regala Margareta a Romaniei reunește…

- Romanii considera ca asiguratorii și companiile de utilitați acționeaza cel mai rar in interesul clienților, in timp ce segmentul medical este perceput ca fiind cel in care companiile acționeaza cel mai des in interesul consumatorilor. Domeniul bancar a inregistrat anul acesta cea mai mare creștere…

- Universitatea „Dunarea de Jos” din Galați, alaturi de Comisia Europeana și Parlamentul European, a organizat ieri, in sala Teatrului Dramatic, Conferința „ORIZONT EUROPA – Oportunitați de finanțare pentru cercetatorii și intreprinderile romanești”, la care au participat cercetatori din Galați și universitați…

- Ministrul Transporturilor din Franta, Clement Beaune, a declarat duminica aceasta ca va semna un acord cu Romania pentru a creste exporturile de grane ucrainene catre tarile in curs de dezvoltare, indeosebi in zona Mediteranei, transmite agenția Reuters, preluata de Agerpres.

- creart/Teatrelli cauta 30 de spectatori-voluntari care sa fie prezenti pe 7 si pe 8 septembrie la filmarea unuia dintre cele mai apreciate spectacole din Bucuresti, „Maria de Buenos Aires”, semnat de Razvan Mazilu, o productie de musical unica in Romania.

- Disident anticomunist in timpul regimului Ceaușescu, Gabriel Andreescu a participat la Tusvanyos la conferința cu tema „Amintire, amnezie, istorie”. Tot acolo, premierul Viktor Orban a ținut un discurs de doua ore in care a spus ca „daca Donald Trump ar fi fost președintele SUA și Angela Merkel cancelarul…

- In sedinta de Consiliu Local programata marți, 26 iulie 2022, consilierii locali vor dezbate si vota și un proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al Municipiului Iasi la data de 30 iunie 2022. In ceea ce privește execuția bugetului, pana la data de 30 iunie 2022, la partea…