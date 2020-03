Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai mari institutii de credit din Romania claseaza, la egalitate, doua riscuri severe, tensionarea echilibrelor macroeconomice interne si cadrul legislativ incert si impredictibil in domeniul financiar-bancar, potrivit sondajului trimestrial privind riscurile sistemice efectuat de Banca Nationala…

- Demis din funcție, Florin Cițu continua sa ingroape Romania in datorii! Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, joi, 558 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat tip benchmark cu o maturitate reziduala de 176 de luni, la un randament mediu de 4,47% pe an, potrivit…

- Banca Nationala a Romaniei a inclus la capitolul factori care ar putea contribui la reducerea inflatiei din acest an raspandirea coronavirusului, care ar putea determina incetinirea economiei globale, a declarat marti guvernatorul Mugur Isarescu, potrivit Agerpres.Enuntul a fost inserat intr-un slide…

- Presedintele Klaus Iohannis a dat asigurari, dupa demiterea Guvernului Orban, ca "institutiile sunt solide", iar "guvernarea merge mai departe"."Lucrurile merg mai departe. Institutiile sunt solide. Guvernarea merge mai departe. Lucrurile se vor misca si mai departe. Nu este cazul sa credem…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat ca vor fi achizitionate mai multe scannere termice pentru cele 16 aeroporturi internationale din Romania, iar suma alocata este de cinci milioane de lei. Cinci astfel de aparate vor fi alocate Aeroportului International ”Henri Coanda” din Bucuresti, anunța…

- Liderul USR, Dan Barna, a spus ca deficitul de 4,6% anuntat de ministru Finantelor confirma ceea ce specialistii au anuntat deja de cateva saptamani si este necesar un bun management al bugetului. ”Asteptam sa vedem pozitia premierului, oscilanta, pe ceea ce priveste majorarea pensiilor in toamna”,…

- De ce au scazut cu 1 mld. euro rezervele valutare ale BNR, la finalul anului 2019. Cat aur mai are Romania Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau, la 31 decembrie 2019, la nivelul de 32,926 miliarde euro, fata de 33,817 miliarde euro la 30 noiembrie 2019, conform unui comunicat al…

- Guvernatorului BNR a iesit la pensie in anul 2014, dar și-a depus dosarul de pensie abia in septembrie 2017. "Am inceput activitatea in 1971 si nu cred ca s-ar aduna o luna daca as pune cap la cap toate concediile medicale. Banca Nationala ofera o anumita suma - nu-mi cereti sa o definesc, pentru…