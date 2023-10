Stiri pe aceeasi tema

- Lucrurile se complica in Israel. La o saptamana dupa declanșarea razboiului, țara nu vrea sa cedeze, ci din contra, pregatește o lovitura. Armata israeliana a anunțat in urma cu doar cateva ore ca fortele sale se pregatesc sa puna in aplicare o gama larga de planuri operationale ofensive, informeaza…

- Israelul isi continua atacurile asupra Fasiei Gaza, in timp ce ia in considerare o incursiune terestra in Gaza, a carei populatie civila nu are unde sa fuga si nici unde sa se adaposteasca de bombe. Israelul a desfasurat 35 de batalioane in sud, gata sa intre in Fasia Gaza, daca guvernul decide acest…

- Nota autorului - Sambata 7 octombrie 2023, Hamas a lansat „Operațiunea Furtuna Al-Aqsa”, condusa de șeful sau militar Mohammed Deif. In aceeași zi, Netanyahu a declarat așa-numita „Stare de pregatire pentru razboi”. Dupa cum a subliniat „Felicity Arbuthnot” cu previziune in urma cu aproape zece ani,…

- Armata israeliana continua joi sa bombardeze Fasia Gaza ca reactie la atacurile coordonate lansate la finalul saptamanii trecute de miscarea islamista palestiniana Hamas, pe care Israelul a promis sa o „distruga”.

- Israelul nu se comporta ”ca un stat” in Fasia Gaza, unde armata israeliana a lansat noi raiduri miercuri, 11 octombrie, drept riposta la atacul sangeros al Hamas, a declarat miercuri presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. ”Israelul nu trebuie sa uite ca, daca se comporta ca o organizatie, mai degraba…

- In atacul de sambata al grupului islamist palestinian Hamas au fost ucisi cel putin 123 de militari israelieni, a anuntat marti un purtator de cuvant al armatei Israelului, citat de dpa. Daniel Hagari a adaugat ca pana acum 50 de familii au fost informate personal despre cei luati ostatici in Fasia…

- Dupa ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca atacul asupra tintelor Hamas abia a inceput, avioanele israeliene de razboi au continuat sa bombardeze Fasia Gaza peste noapte, relateaza BBC preluat de Rador Radio Romania.Oficialii palestineini din domeniul sanatatii au declarat ca 140…

- Armata israeliana anunța ca va efectua una dintre cele mai mari lovituri aeriene efectuate vreodata impotriva Hamas in Fașia Gaza asediata.Presa israeliana a relatat, de asemenea, ca Israelul a lovit 1.000 de ținte in Gaza, adaugand ca armata a anunțat ca va continua loviturile aeriene asupra Gaza,…