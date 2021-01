Riscuri majore pentru copiii infectați COVID Copiii infectați cu COVID-19, inclusiv cei asimptomaci, pot ramane cu sechele pulmonare, atrag atentia medicii de la Spitalul de Pneumoftiziologie din Sibiu. Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu va demara un program de consultații pentru micii pacienți care au trecut prin aceasta boala. Evaluarea consta in consult clinic și spirometrie. La nevoie, investigațiile pot fi extinse cu analize de sange sau radiografii. […] The post Riscuri majore pentru copiii infectați COVID appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Copiii infectați cu COVID-19, inclusiv cei asimptomaci, pot ramane cu sechele pulmonare, atrage atentia medicii de la Spitalul de Pneumoftiziologie din Sibiu. Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu va demara un program de consultații pentru micii pacienți care au trecut prin aceasta boala. Evaluarea…

- Primaria Capitalei inchide spitalul modular din Pipera, unde se tratau cazurile foarte ușoare de COVID-19. Nicușor Dan spune ca spitalul nu mai ramane deschis deoarece numarul de bolnavi de coronavirus a scazut, iar din punct de vedere financiar nu se mai justifica. “Vom inchide spitalul modular de…

- Liviu Dragnea, aflat in inchisoare, s-a vindecat de COVID, dar are dureri mari la coloana, susține fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu. „Starea sa de sanatate nu s-a ameliorat. A scapat de Covid, dar are dureri mari la coloana. L-au transferat acum la spitalul penitenciarului Rahova, au…

- Experții au avertizat ca pandemia ar putea duce la o criza de sanatate mintala. Șomajul in masa, izolarea sociala și anxietatea ii afecteaza pe oameni la nivel global. In Japonia, statisticile guvernamentale arata ca suicidul a facut sa se piarda mai multe vieți in octombrie decat Covid-19 pe parcursul…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a anuntat marti ca in instantele din tara au fost inregistrate, pana in prezent, 546 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dupa ce anterior Sibiul raportase ca unul din cinci angajați ai judecatoriei și tribunalului au fost contaminați. Raportul Ministerului…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența discuta, joi seara, noi restricții ce urmeaza sa fie impuse populației, dupa ce numarul de infectari la nivel național se apropie de 10.000 de cazuri zilnice. Printre restricțiile luate in calcul este carantinarea localitaților cu o rata de incidența de…

- Noul spital de ingrijiri și paliație din Botoșani, care deține 120 de paturi pentru pacienți COVID-19 nu a fost inca deschis, deși este finalizat, deoarece nu este racordat la utilitați, conform Monitorul de Botoșani. Spitalul a fost renovat inca din vara, cu fonduri alocate din bugetul statului, prin…

- Pe 23 octombrie 2020, vineri, a fost inregistrat un numar de 344 de cazuri de infectare cu Sars-CoV-2 la grupa de varsta 0-19 ani, potrivit datelazi.ro. Astfel numarul cazurilor inregistrate de la inceputul cursurilor in școli și a activitaților in gradinițe, adica din data de 14 septembrie pana acum,…