Stiri pe aceeasi tema

- Fumatul scurteaza durata de viața cu aproximativ 12 ani la barbați și cu 11 ani la femei, avertizeaza Societatea Americana de Cancer. Sutele de milioane de oameni din intreaga lume care fumeaza ar trebui informați și incurajați sa renunțe la fumat. Aceasta este cea mai buna soluție. Cu toate acestea…

- De aceasta data, indiferent de vreme și mai ales de vremuri, romanii s-au mobilizat exemplar. Oameni simpli, patroni de societați comerciale, voluntari, asociații umanitare și instituții ale statului roman. Desigur, cu nelipsitul exces de zel care a facut ca autoritațile bucureștene sa amenajeze ”tabere”…

- 7.144 de persoane au fost evacuate din orașele ucrainene lovite de inamic vineri, a anunțat președintele Volodimir Zelenski. Este un numar mult mai mic fața de bilanțul de miercuri și joi. Bombardamentele asupra orașului Nikolaev au continuat in aceasta noapte.

- Ambițiile ecologiste ale UE au sucombat in fața crizei energiei, agravate de razboiul din Ucraina. Romania urmeaza exemplul altor țari europene și va reporni unele instalații de producere a energiei electrice pe baza de carbune, a anunțat președintele PNL, Florin Cițu. Fii la curent cu cele…

- Primarul Mircia Gutau s-a intalnit cu reprezentanti ai vietii culturale din Ramnic si a promis sprijin pentru editarea unor publicatii culturale. Primarul Mircia Gutau – alaturi de viceprimarul Andrei Gheorghiu, de administratorul public Eusebiu Veteleanu si de consilierul Gheorghe Gogirnoiu – s-a intalnit,…

- De trei secole, lipovenii și haholii, adica rușii și ucrainenii care au ajuns in Dobrogea s-au dușmanit. Razboiul i-a adus impreuna și rușii din Sarichioi strang acum haine, alimente și ii gazduiesc pe refugiații care vin prin vama Isaccea. Pe cladirea in care se afla sediul comunitații rușilor lipoveni…

- Ministrul rus de externe: „Rusia acționeaza corect in Ucraina, dar e rau ca mor oameni” Ministrul rus de externe: „Rusia acționeaza corect in Ucraina, dar e rau ca mor oameni” Acțiunile Rusiei in Ucraina sunt corecte, dar este rau ca mor oameni, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov. “Suntem…

- Suntem oameni care vin in sprijinul altor oameni. De aceea, rețeaua Farmacia Familiei, alaturi de DITA EstFarm a donat un lot medicamente și parafarmaceutice in valoare de 100 de mii de lei, necesare in contextul situației de urgența in țara. Produsele au fost donate catre Ministerul Sanatații ai Republicii…