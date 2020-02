Stiri pe aceeasi tema

- Copiii conceputi prin fertilizare in vitro (FIV) prezinta au un risc usor mai mare de deces in prima perioada a vietii in comparatie cu cei conceputi in mod natural, sugereaza un studiu publicat marti in jurnalul medical Sterility and Fertility, citat de UPI. Intr-o analiza care a cuprins peste 7.000…

- Procedura de fertilizare in vitro, accesibila femeilor HIV pozitive / Procedurile de fertilizare in vitro pot fi efectuate gratuit in țara noastra din 2017. In aceasta perioada, mai multe femei infertile au avut posibilitatea sa beneficieze de servicii de reproducere umana asistata medical in cadrul…

- Moldovencele seropozitive vor beneficia de procedura de fertilizare in vitro, a decis ministerul sanatatii, dupa ce a femeie s-a plans ca a fost refuzata pe motiv ca este infectata cu virusul HIV.

- Ministerul Sanatatii va reorganiza subprogramul de fertilizare in vitro si embriotransfer. Victor Costache, ministrul Sanatatii a acceptat invitatia Societatii de obstetrica ginecologie din Romania de a participa astazi la dezbaterea cu tema „Impreuna pentru o expe rienta mai buna a cuplului infertil…

- Mamaliga este cea mai sanatoasa mancare, scrie secretele.com. Mamaliga este un fel de mancare originar din nordul Italiei si, desi este considerata un tip de mancare rural, mamaliga este foarte apreciata si in zonele urbane. Mamaliga este cea mai sanatoasa mancare – In plus, mamaliga se pregateste…

- Avertismente pompieri privind pericolul utilizarii materialelor pirotehnice Arhiva foto: Cristiana Sabau. Pompierii atrag atentia asupra pericolului pe care îl reprezinta petardele si celelalte materiale pirotehnice. Ei spun ca produsele pot fi achizitionate numai din…

- Nașterile premature sunt asociate cu preocuparile legate de sanatate și dezvoltare, la care se adauga temerile fața de criza climatica. Incalzirea globala crește riscul de naștere prematura, care la randul ei este legata de o sanatate mai precara, potrivit unui studiu major realizat de cercetatorii…

- Exista un anumit tip de imbracaminte – in mod obișnuit o caciula, dar mai nou sunt și alte articole mult mai complexe – pe care fiecare copil nascut intre 2010 și 2019 pare sa fie obligat contractual sa le dețina. Este vorba despre haine cu detalii 3D – urechi, gheare, capete de dinozaur – care... Read…