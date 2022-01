Stiri pe aceeasi tema

- „S-au constatat diferențe majore in privința securitații in Europa”, a subliniat, miercuri, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, dupa o intalnire la sediul Alianței cu delegația rusa, care ar fi trebuit sa faca posibila „inițiarea negocierilor cu Moscova privind situația din Ucraina. El a spus…

- Inflatia in zona euro ar putea ramane la un nivel ridicat mai mult decat se estima, a avertizat marti Peter Kazimir, membru al Consiliului guvernatorilor Bancii Centrale Europene, alaturandu-se oficialilor care si-au exprimat ingrijorarea privind efectele presiunilor preturilor, transmite Reuters, citat…

- Șeful forțelor armate ale Marii Britanii a avertizat ca o invazie completa a Ucrainei de catre Rusia va fi la un nivel „nemaivazut” in Europa de la cel de al Doilea Razboi Mondial, scrie Business Insider.

- Riscul este "de la ridicat la foarte ridicat" ca noua varianta de COVID-19, numita Omicron si detectata initial in Africa de Sud, sa se raspandeasca in Europa, a anuntat vineri seara agentia de sanatate a UE, noteaza AFP. Intr-un raport de evaluare a riscurilor, Centrul European de Prevenire si Control…

- O disputa privind accesul la cumparaturi de cealalta parte a granitei izbucnita in satul-tampon Hranitne a aprins scantei de razboi intre fortele separatiste pro-ruse din republica Donetsk si armata ucraineana, punand pe jar SUA si Europa, relateaza New York Times.

- Consumul de gaze din Rusia se afla la un nivel record, dar Moscova este gata sa creasca livrarile in Europa, daca i se va solicita acest lucru, a declarat sambata vicepremierul Alexandr Novak, transmite Reuters.