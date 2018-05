Total Defender Paza si Protectie SRL are un nou administrator

Argentina Teliceanu, nascuta la data de 01.10.1957, in satul Magurele, Topolog judetul Tulcea , in calitate de asociat unic al Total Defender Paza si Protectie SRL, a hotarat numirea ca administrator al societatii pe Marian Tutuianu, nascut la data de 15.11.1980, in municipiul… [citeste mai departe]