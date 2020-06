Riscul unui nou val epidemic poate fi „foarte mare”

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a spus ca, in cazul in care Parlamentul va respinge starea de alerta, riscul unui nou val epidemic este ''foarte mare''. "Eu am convingerea ca reprezentantii cetatenilor din Parlamentul Romaniei vor mai reflecta. Decizia de prelungire a starii de alerta nu este o decizie politica,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca, in cazul in care Parlamentul va respinge starea de alerta, riscul unui nou val epidemic este ''foarte mare'', pentru ca autoritatile "vor fi lipsite de instrumentele, de parghiile legale, constitutionale, de care au nevoie pentru a putea asigura…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca, in cazul in care Parlamentul va respinge starea de alerta, riscul unui nou val epidemic este "foarte mare", pentru ca autoritatile "vor fi lipsite de instrumentele, de parghiile legale, constitutionale, de care au nevoie pentru a putea asigura respectarea regulilor"."Eu…

- Premierul Ludovic Orban afirma ca, daca Parlamentul respinge prelingirea starii de alerta, “riscul unui nou val epidemic este foarte mare”, intrucat, in acest caz, autoritatile nu vor avea parghiile legale pentru a asigura respectarea regulilor de prevenire a raspandirii noului coronavirus.…

- Guvernul Orban se reuneste in sedinta, joi, incepand cu ora 18.00, potrivit unor surse oficiale, in discutie urmand sa se afle decizia privind prelungirea starii de alerta. Astfel, pe ordinea de zi se afla Hotararea prin care Guvernul doreste sa prelungeasca starea de alerta cu inca 30 de zile. Executivul…

- Liderul USR, Dan Barna, afirma ca parlamentarii paartidului vor vota sau nu prelungirea starii de alerta Decizia ”dupa ce Guvernul va prezenta date si statistici clare care sa justifice prelungirea restrictiilor”, anunța news.ro.”I-am propus astazi domnului Raed Arafat ca starea de alerta…

- In timpul starii de alerta vor fi distribuite gratuit masti de protectie pentru anumite categorii de persoane. Parlamentul a decis sa introduca acest amendament in HG privind starea de alerta. Pana pe 18 iunie, in timpul starii de alerta instituite in Romania, purtarea mastii este obligatorie in spatiile…

- Cum va arata Romania din 15 mai, cand intra in stare de alerta. Purtarea maștii devine obligatorie, restaurantele și mall-urile raman inchise, programul angajaților va fi decalat Guvernul a aprobat in sedinta de luni un proiect de lege privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei…