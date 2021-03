Stiri pe aceeasi tema

- Agentia franceza a Medicamentului (ANSM) confirma riscul de tromboza rara dupa vaccinarea cu AstraZeneca. Specialistii francezi spun, insa, ca beneficiile vaccinarii anti-COVID-19 depasesc riscurile de...

- Riscul de tromboza asociat cu vaccinul AstraZeneca nu a fost stabilit. Cu toate acestea, serul a fost suspendat in mai multe țari europene. In timp ce aceste riscuri sunt dovedite in ceea ce privește pilula, unii denunța un „standard dublu, doua masuri”. De ce vorbim mai mult despre riscurile de...…

- Luni, pe lista țarilor care au suspendat administrarea vaccinului AstraZeneca au intrat Olanda, Italia, Franța, Germania, Spania și Portugalia. Specialiștii europeni s-au intalnit de urgența pentru a decide o poziție comuna in privința vaccinului produs de grupul anglo-suedez. Toate privirile se indreapta…

- Un oficial al Organizatiei Mondiale a Sanatatii recomanda continuarea vaccinarii cu serul de la AstraZeneca, in ciuda faptului ca Germania, Franța și alte țari UE au suspendat complet vaccinarea cu AstraZeneca, informeaza AFP. "Nu vrem ca oamenii sa intre in panica și, pentru moment, recomandam țarilor…

- Cristian Tudor Popescu a anuntat, luni seara, ca el se va vaccina cu AstraZeneca chiar daca mai multe state europene au anuntat ca suspenda acest produs din campania de vaccinare. CTP a argumentat „logic” ca nu ar trebui sa fie motive de teama. Vaccinare etapa a III-a. Pasii pe care trebuie sa-i urmati…

- Medicul Alexandru Rafila a fost intrebat de perorterii de la Digi24 care ar fi vaccinul pe care l-ar alege pentru imunizare, dintre Pfizer, Moderna și AstraZeneca, daca ar avea aceasta opțiune. Rafila a declarat ca ar opta pentru AstraZeneca, pe care-l considera un vaccin suficient pentru o persoana…

