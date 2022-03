Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina i-a pus pe jar pe doljeni, care au inceput sa ia masuri de teama izbucnirii unui conflict militar si in Romania. S-au schimbat multi lei in euro, s-au golit stocurile farmaciilor de pastile cu iod si s-au facut foarte multe programari pentru obtinerea pasapoartelor. Primele efecte…

- Actionar majoritar al City Insurance este Vivendi International SRL, cu 85.54 din capitalul social, controlata de Dan Odobescu, cumnatul lui Adrian Nastase, fostul premier. City Insurance S.A., liderul asigurarilor generale din Romania, a intrat in faliment Decizia a fost luata de Tribunalul Bucuresti,…

- Pe taramurile din Hunedoara au ramas numai ruine. A fost considerat cel mai bogat ținut minier din Romania, iar in Munții Apuseni, in secolul 19, au fost scoase peste 800 de tone de aur.In perioada interbelica, jumatate dintre localitațile din Hunedoara aveau mine active de aur, argint, fier, carbune…

- Florin Citu a explicat la Digi24, marti seara, ca trebuie redus deficitul pentru ca economia sa nu se prabuseasca. ”Exista riscul ca, daca nu vom actiona rapid asupra deficitului si sa-l reducem mai mult decat este astazi, la 5,84, sa intram intr-o spirala in care vor creste preturile, pentru ca Banca…

- A trecut un an de cand Andrei Duban și-a facut operația de micșorare a stomacului. Actorul a suferit o transformare spectaculoasa și a scapat de kilogramele in plus. Cum se simte acum, dar și ce restricții are dupa intervenție, Andrei Duban a povestit in cadrul unui interviu pentru Fanatik . Dupa operația…

- In contextul in care se vorbește desprea cea de a patra doza de vaccin, lumea se intreaba daca nu cumva vaccinarea va deveni oblgiatore la fiecare patru luni. Raed Arafat lamurește situația. Raed Arafat susțne ca in Romania nu se discuta despre a patra doza ci doar de a treia doza. „Majoritatea deja…

- Șeful DSU, Raed Arafat, susține ca masca medicinala sau masca de tip FFP2 devine obligatorie in Romania, atat in interior, cat și in exterior. Exista insa cateva excepții. „Avem pana 1 la mie ramanem pe masurile care sunt la acest moment. Dar acest moment o sa depașim de 1 la mie in cateva zile. Astfel,…

- „Dragi romani, va mulțumesc pentru sacrificiile facute, pentru responsabilitatea și simțul civic deosebit de care ați dat dovada și in acest an dificil”. Așa grait-a Maria Sa, președintele, in mesajul de Anul Nou catre poporul sau. Venind de la omul care n-a facut absolut nici un sacrificiu in ultimii…