Riscul de nerambursare a creditelor, nou descoperit de BNR, este unul ridicat! Care sunt cauzele?

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a identificat un nou risc la adresa stabilitatii financiare, si anume riscul de nerambursare a creditelor de catre populatie si firme. Acest risc este unul ridicat si este determinat de cresterea gradului de indatorare...

- Viceguvernatorul BNR, Liviu Voinea, spune ca riscul de nerambursare a creditelor contractate de catre sectorul neguvernamental este in crestere, in actualul Raport asupra stabilitatii financiare. „In sfarsit, un risc sistemic redus, dar care merita mentionat, se refera la cresterea preturilor imobiliare,…

- Riscul de nerambursare a creditelor contractate de catre sectorul neguvernamental este in crestere, in actualul Raport asupra stabilitatii financiare, fata de precedentul, unde era prezentat ca fiind un risc moderat, a afirmat, joi, viceguvernatorul BNR, Liviu Voinea, la conferinta de prezentare a Raportului…

- Banca Nationala a Romaniei vrea sa promoveze o dezbatere serioasa asupra creditului ipotecar, nu una de tipul “BNR descurajeaza creditul sau omoara creditul”, a declarat joi, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la conferinta de prezentare a Raportului asupra stabilitatii…

- "A-ti cumpara o casa, a porni in tinerete cu o casa - eventual chiar mobilata - este un lucru extrem de serios si promovam si pe aceasta cale, prin discutiile pe care le va declansa acest Raport, o discutie serioasa despre creditul ipotecar. Nu o discutie de tipul alba - neagra: 'Banca Nationala…

- Viceguvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR), Liviu Voinea, a declarat joi ca principalele riscuri privind stabilitatea financiara a țarii sunt „scaderea increderii investitorilor in economiile emergente” și „riscul de nerambursare a creditelor”, ambele fiind in creștere in 2018 fața de ...

- Riscul de nerambursare a creditelor este principala amenințare la adresa stabilitații financiare a țarii, a declarat joi guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu.„S-a amestecat dificultatea de a rambursa credite cu lipsa de buna credința in rambursare. Actualul raport…

- Volumul creditelor restante s-a majorat in martie cu 3,7% fata de luna precedenta, la un total de aproape 9,6 miliarde lei, cel mai ridicat nivel din noiembrie 2017, potrivit datelor BNR. ”Statisticile publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR) indica cresterea volumului creditelor restante…