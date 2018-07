Stiri pe aceeasi tema

- Fertilizarea in vitro este prima si cea mai cunoscuta tehnica de reproducere umana asistata. Primul copil nascut prin FIV a fost o fetita - Louise Brown – venita pe lume pe 25 iulie 1978, in Marea Britanie. De atunci, milioane de copii au venit pe lume in acest fel. Dr. Erna Stoian, medic primar obstetrica-ginecologie,…

- Femeile isi doresc sprancene de vedeta. Apeleaza la centre de infrumusetare si la cabinete cosmetice, platind sume importante de bani. De curand, Mad4EyeBrows a ajuns si in Romania si le face femeilor viata mai frumoasa. Mad4EyeBrows este un fard semipermanent de sprancene, care poate fi aplicat acasa.…

- Femeile amana tot mai mult nasterea unui copil. Specialistii sunt insa de parere ca acest proces ar trebui sa se intample pana in 35 de ani, deoarece fertilitatea naturala scade rapid cu varsta si, in plus, menopauza se instaleaza...

- Carceii sau crampele musculare se manfiesta prin contracții dureroase involuntare, ce nu pot fi controlate, ale unui mușchi sau ale unor grupe musculare, antrenand o incapacitate funcționala temporara a mușchilor. De obicei, sunt de scurta durata, dar extrem de neplacute. Cele mai afectate…

- Medicii specializati in tratarea infertilitatii recomanda femeilor, pe cat posibil, sa-si programeze sarcinile inainte de varsta de 35 de ani, deoarece fertilitatea natural scade rapid cu varsta. In plus, menopauza se instaleaza tot mai frecvent la persoane tinere, cu varsta sub 40 de ani.

- Sprijinul va fi derulat de Primaria Capitalei, prin Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale, și se va adresa cuplurilor infertile din București. Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale (ASSMB), instituție aflata in subordinea Primariei Capitalei, a anunțat, astazi, ca s-a finalizat…

