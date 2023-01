Stiri pe aceeasi tema

Arabia Saudita s-a infiltrat in Wikipedia și a incarcerat doi administratori in incercarea de a controla conținutul site-ului, la cateva saptamani dupa ce un fost angajat al Twitter a fost incarcerat in SUA pentru spionaj in favoarea saudiților, noteaza The Guardian.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sustinut, miercuri, un discurs in fata Parlamentului Noii Zeelande, devenind al doilea lider strain care a facut acest lucru vreodata, scrie The Guardian.

Sam Bankman-Fried, fondatorul si fostul director general al platformei de tranzactionare FTX, al carei faliment a zguduit piata crypto, a fost arestat in Bahamas, la cererea autoritatilor americane, cu 24 de ore inainte ca tanarul sa fie audiat de o comisie a Congresului SUA, relateaza „The Guardian",…

Un barbat a deschis focul, duminica, intr-o cafenea din nordul Romei, unde avea loc o sedinta a locatarilor unui bloc, si a ucis trei persoane, intre care o prietena a premierului italian, Giorgia Meloni, relateaza The Guardian, potrivit News.ro.

La 51 de ani dupa ce dadaca ei a rapit-o cand era bebelus, in Texas, o femeie din Statele Unite s-a reunit cu familia ei, pe care a gasit-o cu ajutorul unui test ADN si fara ajutorul fortelor de ordine sau al altor interventii externe, relateaza "The Guardian".

Niciodata in istoria recenta Republica Moldova nu a avut nevoie de ajutorul comunitatii internationale la fel ca acum, a declarat ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, in debutul celei de-a treia Conferinte ministeriale a Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova, potrivit Agerpres.…

Retragerea Rusiei din Herson a fost intampinata favorabil in Rusia de unele figuri cunoscute ca fiind pro-razboi, observa „The Guardian", relateaza News.ro.

Politistii sibieni cer ajutorul cetatenilor pentru identificarea si prinderea unei femei banuite ca a furat 350 de euro in luna iulie, dintr-un ATM al unei banci din municipiul Sibiu, informeaza un comunicat de presa remis, marti, Agerpres.