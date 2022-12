'Riscul' căsătoriei: o femeie a ars din greșeală 20.000 de euro în cupoane ascunse de către soțul ei O femeie din Roma a aprins de Craciun șemineul din casa și a ars 20.000 de euro in cupoane poștale ascunse de soțul ei, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

