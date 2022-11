Stiri pe aceeasi tema

- Volodimir Zelenski a cerut Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite sa opreasca Rusia. Distrugerea rețelei energetice a Ucrainei este o crima impotriva umanitatii, a spus liderul de la Kiev. Consiliul de Securitate al ONU este insa lipsit de putere, atata vreme cat Rusia, membru permanent, are…

- Ca parte a raspunsului Uniunii Europene la agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei, Comisia Europeana si statele membre ale UE din vecinatate au instituit, la 12 mai 2022, culoarele de solidaritate UE-Ucraina, conform unui comunicat al Comisiei Europene. Culoarele de solidaritate sunt coridoare esentiale…

- Israelul va ajuta Ucraina sa dezvolte un sistem de alerta de aparare antiaeriana, a anunțat miercuri ministrul israelian al apararii Benny Gantz, care a precizat ca țara sa nu intenționeaza sa livreze Kievului sisteme de armament, informeaza CNN . Gantz a facut acest anunț in cadrul unei intalniri cu…

- Vladimir Putin a acuzat din nou Ucraina pentru atacul de pe podul Kerci din Crimeea, afirmand ca este vorba de un „act de terorism”, potrivit Sky News . Președintele rus a acuzat de asemenea Ucraina ca a „incercat sa arunce in aer” conducta de gaze naturale TurkStream. „Daca vor continua atacurile…

- Rusia nu a primit suficiente voturi pentru a ramane in consiliul de conducere al Organizatiei Aviatiei Civile Internationale (OACI), care reuneste 36 de natiuni, in timpul adunarii agentiei care se va desfasura pana pe 7 octombrie la Montreal. Rezultatele votului au declansat sambata o revizuire procedurala,…

- ”Saptamana trecuta, Rusia a escaladat invazia Ucrainei la un nou nivel. Referendumurile false organizate in teritoriile pe care Rusia le-a ocupat sunt o incercare ilegala de a acapara pamant sau de a schimba granitele internationale prin forta. Mobilizarea si amenintarea lui Putin de a folosi arme nucleare…

- ”Suntem la un scenariu moderat, e un scenariu asemanator cu cel de iarna trecuta, nu vedem schimbari semnificative in clima, doar cu siguranta am constatat pentru iarna aceasta, pe prognoza, un consum mai redus decat iarna trecuta, datorita unor restrangeri de activitati economice”, a spus secretarul…

- Aceasta finantare, anuntata de executivul Uniunii Europene in marja unei reuniuni a Consiliului de Asociere UE-Ucraina la care a participat premierul Denis Smihal, se incadreaza in cadrul angajamentelor asumate in primavara. Acesta este cel de-al 8-lea Consiliu de Asociere UE-Ucraina si primul de cand…