Stiri pe aceeasi tema

- Zona de food si entertainment ocupa in prezent 30% din suprafata totala a unui centru comercial. De asemenea, si zona de servicii (magazine telecom, service de telefoane, farmacii, magazine de dublat chei) a crescut de la 2% la aproape 10%. Segmentul de food si de entertai­n­ment din centrele…

- Investitorii imobiliari ar putea cumpara anul acesta un volum de terenuri similar celui din 2017, cand s-a marcat un varf post-criza, asta dupa ce s-a raportat unul dintre cele mai prolifice prime semestre de dupa 2009, arata brokerii companiei de consultanta imobiliara Colliers International.

- Doua persoane cu domiciliul in comuna Vidra, respectiv in orasul Cimpeni, au fost condamnate de Tribunalul Alba la inchisoare cu suspendare conditionata pentru evaziune fiscala si complicitate la aceasta infractiune. Cei doi au recunoscut faptele si, prin urmare, au fost judecati in baza probelor administrate…

- Lucrarile de constructii au scazut cu 4,1% in luna aprilie fata de aceeasi luna a anului trecut, ca serie bruta, din cauza lucrarilor slabe pe sectorul imobiliarelor, potrivit informațiilor publicate de catre Institutul National de Statistica (INS). In martie, lucrarile de constructii au inregistrat…

- Doua autostrazi pe axele nord-sud si est-vest, plus realizarea unor reforme structurale care sa creasca mobilitatea fortei de munca, ar putea duce la o crestere economica exploziva si de durata, considera Silviu Pop, heaf of research in cadrul companiei de consultanta imobiliara Colliers International.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca Executivul ar trebui sa faca toate eforturile pentru a aduce in Romania noi firme straine. "Autoritatile guvernamentale trebuie sa inteleaga o data pentru totdeauna ca investitorii straini nu trebuie priviti cu adversitate, dimpotriva. Executivul…

- Fost sat medieval, cu locuinte pitoresti, gradini si pasuni, cartierul Scheii Brasovului este tinta celor care au inceput sa construiasca acolo ansambluri rezidentiale. Scormonesc dealurile, taie padurile, distrug pajistile, iar locuitorii privesc neputinciosi cum torentii le inunda casele, strazile…

- Comisarul european Corina Cretu i-a transmis, pe 25 aprilie, premierului Viorica Dancila, ministrilor Lucian Sova si Rovana Plumb o scrisoare in care isi exprima ingrijorarea cu privire la riscul dezangajarii fondurilor UE, potrivit documentului prezentat, luni, de PNL. "Ma adresez dumneavoastra…