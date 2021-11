Stiri pe aceeasi tema

- FC U Craiova 1948 a anunțat ca antrenorul Flavius Stoican a parasit gruparea olteana. Stoican a rezistat mai puțin de o luna pe banca echipei FC U Craiova 1948. Nou-promovata a anunțat ca cele doua parți au ajuns de comun acord la o reziliere: “Flavius Stoican și Fotbal Club Universitatea 1948 au ajuns…

- Iuliu Mureșan (67 de ani), administratorul special de la Dinamo, a oferit informații despre starea mijlocașului Alexandru Rauța (29 de ani), cel care a fost scos de pe teren cu Ambulanța la meciul cu Rapid, scor 1-1, dupa ce a acuzat stari de rau. Oficialul alb-roșilor spune ca nu exista riscul ca mijlocașul…

- Fotbalistul echipei Sassuolo, Vlad Chiriches, care a jucat pana in minutul 69 in meciul cu Venezia, din Serie A, a declarat ca a fost inlocuit din precautie, din cauza unei stari de oboseala, informeaza presa italiana. “Am simtit oboseala, nimic deosebit. Am fost schimbat din precautie, pentru…

- Mircea Rednic (59 de ani), tehnicianul lui Dinamo, a vorbit la finalul partidei cu Rapid, incheiata 1-1, și despre situația mijlocașului Alexandru Rauța (29 de ani), cel care a fost scos de pe teren cu Ambulanța dupa ce a acuzat stari de rau. Antrenorul „cainilor” era extrem de preocupat de starea lui…

- Au fost momente de panica, sambata seara, la meciul de fotbal Dinamo - Rapid. Alexandru Rauța, mijlocașul central al "cainilor" a acuzat probleme de respiratie si a fost nevoie de interventia Ambulantei.

- Dinamo a terminat la egalitate pe teren propriu cu Rapid, scor 1-1, in etapa a 13-a din Liga I, intr-un meci in care giuleștenii au egalat in primul minut de prelungiri, iar dinamovistul Rauța a acuzat probleme respiratorii și a fost scos cu ambulanța de pe teren. Dinamovistii au deschis scorul prin…

- Au fost momente de panica la meciul Dinamo - Rapid. Alexandru Rauța, mijlocașul "cainilor" a acuzat probleme respiratorii in minutul 36 și a fost nevoie de intervenția ambulanței. In minutul 36, Rauța (32 de ani) s-a așezat pe gazon și a solicitat ingrijiri medicale, fiind vizibila o respirație…

- In minutul 35 al meciului dintre Dinamo și Rapid, Alexandru Rauța (29 de ani, mijlocaș central) a acuzat probleme serioase de respirație. Jucatorul „cainilor” a resimțit o stare de rau, a cerut schimbare și a așteptat intervenția ambulanței pentru a primi ingrijiri medicale pe teren. +1 FOTO Rauța a…