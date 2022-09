Stiri pe aceeasi tema

- Soldații ruși care dezerteaza, refuza sa lupte, nu se supun ordinelor sau se predau inamicului risca 10 ani de inchisoare, potrivit unui noi legi semnate sambata de președintele rus Vladimir Putin, transmite BBC.Noua lege a fost aprobata la inceputul acestei saptamani de Duma de Stat, potrivit unor…

- Parlamentul rus a aprobat, marți, un proiect de lege care inasprește pedepsele pentru o serie de infracțiuni precum dezertarea, deteriorarea echipamentelor militare și insubordonarea, daca acestea sunt comise in timpul mobilizarii militare sau in situații de lupta, transmite Reuters. Conform noii legislații,…

- Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon , aflat in arest la domiciliu, a declarat ca in toamna va avea loc un colaps in administrația publica și o explozie sociala din cauza seriei de eșecuri politice și economice ale actualelor autoritați, scrie publicația ruseasca Gazeta, citata de Rador…

- Casa Alba a "indemnat" Rusia sa accepte "oferta serioasa" de schimburi de prizonieri, cu scopul de a obtine intoarcerea in Statele Unite a baschetbalistei Brittney Griner si a altui cetatean american, Paul Whelan.

- Occidentul risca inițierea unui conflict nuclear cu China sau Rusia din cauza „ruperii comunicarii” cu cele doua țari, a avertizat consilierul pentru securitate naționala al Marii Britanii, Sir Stephen Lovegrove, citat de The Guardian.

- Centrul pentru Jurnalism de Investigație „MediaHub” atrage atenția asupra apariției pe rețelele de socializare din Kargazstan a unor anunțuri ale gruparii de mercenari Wagner prin care se cauta recruți pentru razboiul din Ucraina, sub pretextul ca aceștia vor fi angajați de companiile private de securitate…

- Aflat pe rol la Tribunalul București, judecarea dosarului in care artista este cercetata penal pentru dare de mita a fost amanata la finele lunii iunie, la cererea inculpaților. Aceștia vor ajunge din nou in fața instanței in luna august. Lidia Buble risca intre 2 și 7 ani de inchisoare sau munca in…

- Europenii risca sa iși piarda accesul la serviciile de rețele sociale Facebook și Instagram in aceasta vara dupa ce autoritatea de reglementare a datelor cu caracter personal din Irlanda a anunțat ca va bloca transferul de date din Europa in SUA, scrie Noi.md cu referire la Digi24. Curtea de Justiție…