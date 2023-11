Risc uriaș pentru cei care suferă de boli cardiovasculare Dupa un an in care temperaturile ridicate au doborat noi recorduri, specialiștii in sanatate iși arata ingrijorarea pentru anii care urmeaza. Conform studyfinds , pana in 2065, decesele cardiovasculare s-ar putea tripla din cauza caldurii extreme. Bolile cardiovasculare reprezinta principala cauza de mortalitate in Romania, cu o pondere de peste 50% in mortalitatea generala. In primele doua luni din acest an, bolile aparatului circulator (categorie care include bolile cardiovasculare) au provocat 24.639 de decese, adica 55,5% din numarul total de decese (44.424), conform datelor oficiale ale Institutului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

