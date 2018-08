Risc uriaş de CANCER în urma unei erori de laborator Laboratorul chinez Huahui a chemat inapoi aceasta molecula pe 18 iulie din cauza prezentei N-nitrosodimetilaminei (NDMA), o substanța clasata ca probabil cancerigena pentru om in caz de utilizare prelungita. „In urma unei evaluari preliminare, EMA apreciaza ca ar putea aparea un caz suplimentar de cancer la 5000 de pacienți care iau medicamentele cu cea mai mare doza de valsartan (320 mg) in fiecare zi timp de șapte ani", a informat agenția europeana intr-un comunicat, citeaza AFP. Pentru moment EMA nu cunoaste un numar precis de pacienti aflati sub risc deoarece se asteapta analize… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

