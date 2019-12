Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu extrem de puternic a izbucnit vineri dimineața, in jurul orei 5.30, la un depozit din localitatea Afumați, Ilfov. Inspectoratul penrtru Situații de Urgența intervine masic, cu peste 150 de pompieri și 25 de autospeciale, insa nu pot patrunde in interior pentru ca flacarile sunt extrem de…

- Fostul ministru Sorin Frunzaverde s-a stins din viata in aceasta dimineata la Spitalul Județean de Urgența din Reșița. Sorin Fruzaverde s-a luptat mai multi ani cu o boala necrutatoare, si a urmat tratament atat in tara cat si in strainatate. Din pacate, medicii au confirmat decesul fostului politician…

- Marș in memoria victimelor din clubul Colectiv, la patru ani de la tragedia care a indoliat intreaga țara. Mii de bucureșteni au anunțat pe facebook ca vor participa miercuri la evenimentul organizat in memoria celor 65 de victime. Manifestanții se vor aduna incepind cu ora 19.30, in Piața Unirii, urmand…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a definitivat lista miniștrilor pe care ii va propune in Guvernul monocolor PNL pe care intenționeaza sa il conduca daca va obține votul de investitura al Parlamentului, au declarat surse din PNL pentru G4Media.ro. Fiecare nume din viitorul Cabinet a fost discutat…

- Iașul are in 2018 cei mai proști indicatori din țara dintre cele 14 structuri teritoriale. Anticorupția a murit și a fost ingropata: s-au facut doar 4 rechizitorii intr-un an, la 8 procurori, adica mai puțin de un rechizitoriu de fiecare procuror, in 12 luni, scrie reporteris.ro Toata lumea a fost achitata,…

- Doi copii de 3 și 4 ani și un barbat de 65 de ani au fost atacați de un urs masiv, duminica, in localitatea Victoria, din județul Brașov. Potrivit ISU Brasov, duminica, a fost semnalata prezenta unui urs in localtatea Victoria, fiind transmis mesaj de avertizare pentru populatie prin sistemul RO-Alert.…

- Victimele carnagiului din Ialomița erau angajate ale unui cunoscut lanț de magazine in București. La momentul producerii accidentului veneau din Capitala si se indreptau spre casa. Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a dat detalii despre starea de sanatate a supravietuitorilor groaznicului accident.…

- Scandal imens in Pralament pe tema moțiunii de cenzura. Opoziția a fost anunțata ca moțiunea de cenzura va fi citita miercuri, iar dezbaterea și votul vor avea loc sambata, incepand cu ora 11.00. Acest ultim aspect a declanșat un adevarat scandal. Liberalii au parasit imediat sala de ședințe și i-au…