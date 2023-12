Stiri pe aceeasi tema

- Un inalt oficial UE a lansat un avertisment sumbru privind existența unui "risc uriaș de atacuri teroriste in Uniunea Europeana” in perioada sarbatorilor care urmeaza, in contextul evoluției razboiului din Israel.

- Exista un „risc uriaș de atacuri teroriste in Uniunea Europeana” in perioada sarbatorilor care urmeaza, a declarat un inalt oficial UE, marți, potrivit BBC.Ylva Johansson, membra a Comisiei Europene pentru afaceri interne, a declarat ca polarizarea din societate cauzata de razboiul dintre Israel…

- Cu apropierea Sarbatorilor de iarna, Bucureștiul se transforma intr-un veritabil taram al magiei și bucuriei, imbracat in lumini stralucitoare și atmosfera calda a sarbatorilor. Targurile de Craciun, renumite pentru farmecul lor autentic, au inceput sa iși deschida porțile in diverse locații din oraș,…

- Multe dintre traditionalele targuri de Craciun din Germania nu vor mai difuza muzica in timpul zilei de luni pentru a protesta astfel fata de taxele de licenta excesiv de mari, potrivit organizatorilor, care ar fi practicate de asociatia pentru drepturi muzicale GEMA, informeaza DPA, scrie AGERPRES.Targurile…

- Perioada sarbatorilor de iarna deschide noi oportunitati de lucru pentru cei care isi cauta o activitate part-time sau full-time, iar cele mai multe joburi specifice acestui sezon vin din partea organizatorilor de targuri de Craciun si a comerciantilor participanti, care isi cauta personal specializat…

- In mai multe orașe din continent, s-a dat startul evenimentelor ce atrag vizitatori din toate colțurile lumii, in perioada sarbatorilor de iarna. Afla care este targul de Craciun din Europa in care o ciocolata calda costa aproape 70 de lei. Turistilor le vine greu sa scoata bani din buzunar. Targurile…

- Am intrat in luna noiembrie și doar cateva saptamani ne mai despart de mult așteptata perioada a anului. Targurile de Craciun iși finalizeaza acum ultimele detalii și se pregatesc cu pași rapizi de deschiderea din acest an. Iata care sunt cele mai ieftine targuri de Craciun din Europa, in 2023! Pe locul…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat ca targurile de Craciun nu sunt interzise prin noua ordonanta de urgenta care prevederi reducerea cheltuielilor, explicand ca astfel de evenimente aduc venituri. Ciolacu a fost intrebat, sambata, la Targul Indagra, despre ordonanta de urgenta care vizeaza organizarea…