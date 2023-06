Stiri pe aceeasi tema

- Europa a inregistrat in 2022 aproape la fel de multe cazuri de infectare locala cu febra dengue ca in ultimii 11 ani, conform noilor cifre ale Centrului European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC), transmite joi Reuters.

- Europa a inregistrat in 2022 aproape la fel de multe cazuri de infectare locala cu febra dengue ca in ultimii 11 ani, conform noilor cifre ale Centrului European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC), transmite joi Reuters.

- Sute de mii de francezi, intra marti, cea de-a 14-a zi de proteste impotriva guvernului, care a decis creșterea varstei de pensionare la 64 de ani. Protestele sunt și impotriva parlamentarilor, carora li se cere sa renunțe la aceata lege, care e in vigoare. Decizia presedintelui Emmanuel Macron,…

- ​Președintele Vladimir Putin a promulgat luni legea privind denunțarea de catre Rusia a Tratatului privind Forțele Armate Convenționale din Europa (CFE), relateaza TASS. Duma de Stat, camera inferioara a parlamentului rus a adoptat un proiect de lege in acest sens pe 16 mai, la mai puțin de o saptamana…

- Arcturus, tulpina numita științific XBB.1.16, reprezinta deja unul din 40 de cazuri noi de Covid. Noua tulpina Covid s-a raspandit in toate regiunile Angliei, cu o singura excepție, scrie Daily Mail. Pana acum, aproximativ 135 de cazuri au fost identificate in Regatul Unit, in condițiile in care India…

- Polonia construieste una dintre cele mai puternice armate din Europa si este pe cale sa aiba cea mai puternica armata terestra din regiune in termen de doi ani, a declarat duminica ministrul Apararii, Mariusz Blaszczak, informeaza Reuters. Declaratia ministrului Apararii, Mariusz Blaszczak, a fost facuta…

- Eutanasia pentru copiii mici, care sufera de dureri insuportabile si incurabile, va fi posibila in Tarile de Jos, a anuntat vineri guvernul, aceasta fiind o masura pe care pediatrii olandezi o cereau de ani de zile, relateaza AFP. Executivul olandez a precizat ca, in decursul unui an, masura se va aplica…

- Un numar de pana la 10 persoane ar fi prinse sub daramaturi, dupa o explozie care a dus la prabușirea a doua cladiri rezidențiale in Marsilia, oraș aflat in sudul Franței, potrivit ministrului de Interne Gerald Darmanin, citat de Reuters. O a 3-a cladire a fost distrusa parțial, potrivit autoritaților…